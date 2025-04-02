Tuyển Kế toán nội bộ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
- Hà Nội: Tòa nhà LPBank, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Theo dõi, kiểm soát và thực hiện việc tạm ứng/thanh toán các khoản chi phí hoạt động, đối chiếu các khoản công nợ phải thu/phải trả theo quy định.
• Kiểm soát và hạch toán các khoản chi phí nội bộ phát sinh, thực hiện phân bổ các khoản chi phí trong nhiều kỳ.
• Thanh toán và hạch toán các khoản chi trả cho người lao động: lương, thưởng, thêm giờ, thanh quyết toán Bảo hiểm…
• Thực hiện xuất hóa đơn, hạch toán thanh toán các loại phí dịch vụ đại lý bảo hiểm, thu hộ khách hàng …, phân bổ doanh thu/chi phí tới các ĐVKD.
• Theo dõi, hạch toán, đối chiếu, phân bổ các khoản trích lập/hoàn nhập/sử dụng chi phí dự phòng rủi ro theo quy định.
• Kiểm tra, đối chiếu báo cáo và hạch toán lãi điều chuyển vốn giữa Hội sở và ĐVKD.
• Hạch toán, theo dõi tình hình quản lý và sử dụng, thanh lý, nhượng bán TSCĐ – CCDC; phối hợp trong công tác kiểm kê TSCĐ-CCDC định kỳ.
• Theo dõi tạm ứng và thanh quyết toán các công trình (mua sắm, xây dựng trụ sở, sửa chữa trụ sở…)
• Thực hiện công tác hậu kiểm và lưu trữ chứng từ kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
