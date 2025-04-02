Tuyển Kế toán nội bộ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Theo dõi, kiểm soát và thực hiện việc tạm ứng/thanh toán các khoản chi phí hoạt động, đối chiếu các khoản công nợ phải thu/phải trả theo quy định.

• Kiểm soát và hạch toán các khoản chi phí nội bộ phát sinh, thực hiện phân bổ các khoản chi phí trong nhiều kỳ.

• Thanh toán và hạch toán các khoản chi trả cho người lao động: lương, thưởng, thêm giờ, thanh quyết toán Bảo hiểm…

• Thực hiện xuất hóa đơn, hạch toán thanh toán các loại phí dịch vụ đại lý bảo hiểm, thu hộ khách hàng …, phân bổ doanh thu/chi phí tới các ĐVKD.

• Theo dõi, hạch toán, đối chiếu, phân bổ các khoản trích lập/hoàn nhập/sử dụng chi phí dự phòng rủi ro theo quy định.

• Kiểm tra, đối chiếu báo cáo và hạch toán lãi điều chuyển vốn giữa Hội sở và ĐVKD.

• Hạch toán, theo dõi tình hình quản lý và sử dụng, thanh lý, nhượng bán TSCĐ – CCDC; phối hợp trong công tác kiểm kê TSCĐ-CCDC định kỳ.

• Theo dõi tạm ứng và thanh quyết toán các công trình (mua sắm, xây dựng trụ sở, sửa chữa trụ sở…)

• Thực hiện công tác hậu kiểm và lưu trữ chứng từ kế toán.