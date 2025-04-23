Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH MTV SX TM DV Hành Sanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Chuẩn bị các báo cáo tài chính nội bộ theo tháng/quý/năm:

Báo cáo lãi lỗ (P&L).

Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Dòng tiền (Cash Flow Statement).

Phân tích tài chính để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định.

Nhập liệu và theo dõi tồn kho, bán hàng, công nợ trên phần mềm kế toán.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu xuất - nhập - tồn, đảm bảo chính xác với thực tế.

Nghe điện thoại, tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng, đặt hàng theo yêu cầu.

Kiểm tra và xác nhận đơn hàng trước khi xử lý.

Xuất hóa đơn GTGT theo đơn hàng.

Tạo và quản lý chứng từ bán hàng, phiếu xuất kho, hợp đồng bán hàng.

Theo dõi công nợ khách hàng, công nợ phải thu, phải trả.

Đối chiếu công nợ, gửi báo cáo công nợ định kỳ.

Quản lý hóa đơn đầu ra - đầu vào, phối hợp với kế toán thuế để đảm bảo tuân thủ quy định kế toán & thuế.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc kế toán bán hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Sản xuất

Hiểu biết về kế toán tài chính, quản lý công nợ, thuế GTGT.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, KiotViet, Odoo hoặc tương đương).

Kỹ năng Excel tốt để xử lý số liệu.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao.

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong xử lý công việc.

Tại Công Ty TNHH MTV SX TM DV Hành Sanh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 11 – 13 triệu/tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm)

Hỗ trợ tiền ăn, thưởng cuối năm

Cơ hội thăng tiến, phát triển rõ ràng, có được đào tạo về các kỹ năng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước;

Tham gia các hoạt động, sự kiện tập thể dành riêng cho CBNV Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV SX TM DV Hành Sanh

