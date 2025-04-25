Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 310a Lũy Bán Bích, Hoà Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1-Công tác kế toán
• Kế toán ngân hàng,
• Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó
• Theo dõi công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng
• Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản …
• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
2 -Công tác quản lý kế toán Kho • Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.
• Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.
3-Báo cáo định kỳ
• Báo cáo định kỳ cho Kế toán trưởng/ Ban giám đốc.
4-Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Cán Bộ quản lý/ Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học trở lên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp,
Có kinh nghiệm làm việc 5 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán sản xuất,
Biết sử dụng phần mềm Kế toán Misa, Fast...

Tại Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo qui định hiện hành của nhà nước;
- Tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn;
- Mức lương tương xứng với năng lực, kinh nghiệm; - Công ty mua 100% Bảo hiểm tai nạn 24/24;
- Phụ cấp ca đêm, bồi dưỡng ăn đêm, sữa đêm - Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến;
- Thưởng các Lễ/Tết : 30/4, ngày 1/5, Lễ 2/9, Lương tháng 13, Nghĩ phép năm
- Phúc lợi : Qùa mừng sinh nhật, Qùa trung thu, Qùa thiếu nhi, quà 8/3, 20/10, Du lịch-nghĩ mát,...
- Lương làm thêm giờ, Phụ cấp xăng xe, ăn trưa khi đi công tác,... sẽ áp dụng theo quy định của Luật lao động và quy chế của Công ty
- Thưởng năm theo năng lực và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh

Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 310A - Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

