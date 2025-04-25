Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Guta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41 Trần Cao Vân, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế toán phát sinh. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…;
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…;
Theo dõi và quản lý công nợ;
Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu;
Các công việc khác được Kế toán Trưởng yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nữ
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Nội bộ
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thuế
Chịu được áp lực trong công việc
Khả năng phân tích, tổng hợp
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Nội bộ
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thuế
Chịu được áp lực trong công việc
Khả năng phân tích, tổng hợp
Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI