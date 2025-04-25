Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Guta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Trần Cao Vân, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế toán phát sinh. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…;

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…;

Theo dõi và quản lý công nợ;

Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu;

Các công việc khác được Kế toán Trưởng yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán

1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Nội bộ

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thuế

Chịu được áp lực trong công việc

Khả năng phân tích, tổng hợp

Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.