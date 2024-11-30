Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Làm đơn hàng

- Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh

- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo lãi lỗ cuối ngày, cuối tháng theo yêu cầu của công ty theo mẫu

- Theo dõi, kiểm soát tài chính

- Theo dõi, kiểm soát, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

- Một số công việc không thường xuyên khác, Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ , tốt nghiệp cao đẳng đại học, Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

- Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân, có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc & chịu được áp lực.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7.000.000 - 8.000.000 đồng/ tháng + Trợ cấp

- Được làm việc và phát triển bản thân trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, chuyên nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động hiện hành.

- Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch, dã ngoại, team building... của Công ty

- Được xét điều chỉnh lương hàng năm và theo năng lực.

- Được thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong

