Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Làm đơn hàng
- Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo lãi lỗ cuối ngày, cuối tháng theo yêu cầu của công ty theo mẫu
- Theo dõi, kiểm soát tài chính
- Theo dõi, kiểm soát, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
- Một số công việc không thường xuyên khác, Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ , tốt nghiệp cao đẳng đại học, Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
- Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân, có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc & chịu được áp lực.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
- Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân, có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc & chịu được áp lực.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 7.000.000 - 8.000.000 đồng/ tháng + Trợ cấp
- Được làm việc và phát triển bản thân trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, chuyên nghiệp.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động hiện hành.
- Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch, dã ngoại, team building... của Công ty
- Được xét điều chỉnh lương hàng năm và theo năng lực.
- Được thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13
- Được làm việc và phát triển bản thân trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, chuyên nghiệp.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động hiện hành.
- Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch, dã ngoại, team building... của Công ty
- Được xét điều chỉnh lương hàng năm và theo năng lực.
- Được thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI