Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Đối chiếu, rà soát Doanh thu hàng ngày của tất cả cửa hàng trong hệ thống, đôn đốc việc nộp doanh thu hàng ngày của các cửa hàng
Hạch toán toàn bộ các giao dich Thu - Chi, Doanh Thu- Chi phí phát sinh trong ngày
Theo dõi và đôn đốc các Cửa hàng nộp Doanh thu theo quy định
Lên kế hoạch các khoản chi trong ngày, thực hiện công tác thanh toán đúng thời hạn
Quản lý sổ chi tiết các tài khoản liên quan: 511, 111, 112, 131
Báo cáo tổng hợp Doanh thu hàng ngày
Báo cáo quỹ hàng ngày

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ nữ
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 1 năm. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.
Độ tuổi: 2001 - 1992 tuổi
Sử dụng tốt phần mềm kế toán, kỹ năng excel tốt (Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, am hiểu pháp luật liên quan tới lĩnh vực kế toán
Thành thạo tin học văn phòng ( Excel tốt) và phần mềm kế toán (Misa).

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp (thiết bị, ăn trưa, thưởng công ty + lợi nhuận, lễ tết, lương tháng 13...)
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...
Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Tăng lương định kì theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, 16 ... theo kết quả kinh doanh năm;
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước;
Chế độ hiếu hỉ, ốm đau; Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 250 Kim Ngưu, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

