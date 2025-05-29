Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
1 năm
Nhân viên
- Hà Nội: Tầng 2 chung cư cao tầng Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
- Theo dõi hàng đi và hàng về cho bộ phận sửa chữa
- Làm biên bản bàn giao hàng đi khi hàng đi sửa chữa
- Hỗ trợ xưởng kiểm kê hàng hóa đi và về
- Yêu cầu: 22-45 tuổi
- Tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên, thành thạo máy vi tính văn phòng.
- Chăm chỉ, chịu khó, ưu tiên có kinh nghiệm làm biên bản xuất nhập kho.
Làm giờ hành chính : 8h-17h30 t2-t7 (nghỉ trưa từ 11h45-13h15).
Đóng bảo hiểm sau khi hết thử việc.
Nghỉ lễ, tết theo quy định , thưởng các ngày lễ, tết. Lương tháng 13, 1 năm đi du lịch 1 lần.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
