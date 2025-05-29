Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 chung cư cao tầng Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi hàng đi và hàng về cho bộ phận sửa chữa
- Làm biên bản bàn giao hàng đi khi hàng đi sửa chữa
- Hỗ trợ xưởng kiểm kê hàng hóa đi và về

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: 22-45 tuổi
- Tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên, thành thạo máy vi tính văn phòng.
- Chăm chỉ, chịu khó, ưu tiên có kinh nghiệm làm biên bản xuất nhập kho.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm giờ hành chính : 8h-17h30 t2-t7 (nghỉ trưa từ 11h45-13h15).
Đóng bảo hiểm sau khi hết thử việc.
Nghỉ lễ, tết theo quy định , thưởng các ngày lễ, tết. Lương tháng 13, 1 năm đi du lịch 1 lần.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6/88 phố Xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

