Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL
- Hà Nội: N6
- 6 KĐT Sống Hoàng, ngõ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến: nhập - xuất kho ( theo thực tế phát sinh), thu chi tiền mặt, ngân hàng, cập nhật đơn hàng lên phần mềm, hạch toán các khoản chi phí phát sinh của công ty lên phần mềm.
Kiểm tra hàng hóa thực tế khi nhập xuất. - kiểm tra kỹ hàng hóa lúc nhập kho so với po bán ra
Thực hiện giao dịch với ngân hàng
Xuất hóa đơn,hồ sơ thanh toán , theo dõi công nợ.
Theo dõi công nợ cá nhân, làm các khoản hoàn ứng
Thứ 7 hàng tuần gửi lại báo cáo như trong file báo cáo công ty yêu cầu
Theo dõi và thanh toán các khoản chi phí cố định của công ty: Cước điện thoại, internet, lãi vay, điện, nước, thuê nhà,,,
Các nghiệp vụ BHXH
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Chăm chỉ, tự giác
Biết sử dụng phần mềm kế toán misa
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH
Các phúc lợi khác theo quy chế công ty
Làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
