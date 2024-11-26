Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N6 - 6 KĐT Sống Hoàng, ngõ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến: nhập - xuất kho ( theo thực tế phát sinh), thu chi tiền mặt, ngân hàng, cập nhật đơn hàng lên phần mềm, hạch toán các khoản chi phí phát sinh của công ty lên phần mềm.

Kiểm tra hàng hóa thực tế khi nhập xuất. - kiểm tra kỹ hàng hóa lúc nhập kho so với po bán ra

Thực hiện giao dịch với ngân hàng

Xuất hóa đơn,hồ sơ thanh toán , theo dõi công nợ.

Theo dõi công nợ cá nhân, làm các khoản hoàn ứng

Thứ 7 hàng tuần gửi lại báo cáo như trong file báo cáo công ty yêu cầu

Theo dõi và thanh toán các khoản chi phí cố định của công ty: Cước điện thoại, internet, lãi vay, điện, nước, thuê nhà,,,

Các nghiệp vụ BHXH

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiêm trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

Chăm chỉ, tự giác

Biết sử dụng phần mềm kế toán misa

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9.000.000vnđ - 10.000.000vnđ

Tham gia BHXH

Các phúc lợi khác theo quy chế công ty

Làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL

