Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N6

- 6 KĐT Sống Hoàng, ngõ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến: nhập - xuất kho ( theo thực tế phát sinh), thu chi tiền mặt, ngân hàng, cập nhật đơn hàng lên phần mềm, hạch toán các khoản chi phí phát sinh của công ty lên phần mềm.
Kiểm tra hàng hóa thực tế khi nhập xuất. - kiểm tra kỹ hàng hóa lúc nhập kho so với po bán ra
Thực hiện giao dịch với ngân hàng
Xuất hóa đơn,hồ sơ thanh toán , theo dõi công nợ.
Theo dõi công nợ cá nhân, làm các khoản hoàn ứng
Thứ 7 hàng tuần gửi lại báo cáo như trong file báo cáo công ty yêu cầu
Theo dõi và thanh toán các khoản chi phí cố định của công ty: Cước điện thoại, internet, lãi vay, điện, nước, thuê nhà,,,
Các nghiệp vụ BHXH

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiêm trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Chăm chỉ, tự giác
Biết sử dụng phần mềm kế toán misa

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9.000.000vnđ - 10.000.000vnđ
Tham gia BHXH
Các phúc lợi khác theo quy chế công ty
Làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIETTOOL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số N6 -6, KĐT Sống Hoàng, ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

