Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
- Hà Nội: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
1, Hợp đồng giấy tờ :
- Quản lý toàn bộ hợp đồng đầu ra , đầu vào của công ty
- Quản lý theo dõi hóa đơn
- Tập hợp tất cả các hóa đơn đi kèm trong hợp đồng ( gồm hóa đơn mua hàng, chi phí nhân công , ...) gửi cho kế toán thuế khi cần để xuất hóa đơn hoặc làm báo cáo thuế.
- Tính lương cho CBNV
2, Làm việc với ngân hàng :
- Ủy nhiệm chi , hoặc rút tiền mặt về cho công ty ....
- Làm hồ sơ bảo lãnh , hồ sơ vay vốn cho công ty
3, Thu chi hàng ngày tại công ty :
- Thu chi nội bộ hàng ngày phát sinh tại công ty
- Chi các khoản cần thiết cho kỹ thuật công trường
- Tìm kiếm các nhà cung cấp văn phòng phẩm hoặc các hạng mục liên quan tại công ty
4, Lập dự toán báo giá :
- Lập bảng giá mua bán vật tư chủng loại thiết bị cho dự án công ty triển khai
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tối thiểu từ 6 tháng trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại công ty sản xuất, xây dựng
- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết
- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BH đầy đủ
- Môi trường làm việc vui vẻ thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI