Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1, Hợp đồng giấy tờ :

- Quản lý toàn bộ hợp đồng đầu ra , đầu vào của công ty

- Quản lý theo dõi hóa đơn

- Tập hợp tất cả các hóa đơn đi kèm trong hợp đồng ( gồm hóa đơn mua hàng, chi phí nhân công , ...) gửi cho kế toán thuế khi cần để xuất hóa đơn hoặc làm báo cáo thuế.

- Tính lương cho CBNV

2, Làm việc với ngân hàng :

- Ủy nhiệm chi , hoặc rút tiền mặt về cho công ty ....

- Làm hồ sơ bảo lãnh , hồ sơ vay vốn cho công ty

3, Thu chi hàng ngày tại công ty :

- Thu chi nội bộ hàng ngày phát sinh tại công ty

- Chi các khoản cần thiết cho kỹ thuật công trường

- Tìm kiếm các nhà cung cấp văn phòng phẩm hoặc các hạng mục liên quan tại công ty

4, Lập dự toán báo giá :

- Lập bảng giá mua bán vật tư chủng loại thiết bị cho dự án công ty triển khai

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tối thiểu từ 6 tháng trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại công ty sản xuất, xây dựng

- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận, tùy năng lực 7-9 tr+ % Hoa hồng dự án+ Thưởng

- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết

- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BH đầy đủ

- Môi trường làm việc vui vẻ thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.