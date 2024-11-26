Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Ghi chép và lưu trữ các chứng từ kế toán, hóa đơn, sổ sách kế toán theo quy định
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu các khoản thu chi, công nợ của công ty
Theo dõi công nợ và làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp.
Cập nhật chi phí phát sinh thu chi hàng ngày.
Theo dõi chấm công và lập bảng lương & thưởng hàng tháng.
Phối hợp với công ty kế toán dịch vụ cung cấp hoá đơn- chứng từ nếu cần.
Quản lý việc sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học
Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.
Theo dõi chấm công – điểm danh học viên- giảng viên.
Tổng hợp báo cáo định kỳ KQKD từng chi nhánh cũng như toàn hệ thống.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan
Trình độ:
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Yêu cầu khác:

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 254 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

