Tuyển Kế toán nội bộ TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo kế toán định kỳ, báo cáo tài chính theo yêu cầu của cấp trên.

Quản lý, theo dõi các khoản thu chi, công nợ của công ty.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của các nghiệp vụ kế toán.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ trong các công ty sản xuất.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Có khả năng sử dụng Tiếng Anh 4 Kỹ năng.

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Hình thức làm việc: Remote

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

