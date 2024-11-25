Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự M12 - L02 An Khang, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán nội bộ

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán nội bộ;

Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định,

Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của Công ty

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc (Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công việc kế toán

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và vi tính văn phòng

Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân

Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp;

Lương: 10-13tr (thương lượng khi phỏng vấn)

Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty,

Các chế độ khác: đồng phục, BHXH-YT, chế độ khác;

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO

