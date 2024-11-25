Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt thự M12
- L02 An Khang, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán nội bộ;
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định,
Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của Công ty
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc (Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công việc kế toán
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và vi tính văn phòng
Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.
Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân
Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp;
Lương: 10-13tr (thương lượng khi phỏng vấn)
Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty,
Các chế độ khác: đồng phục, BHXH-YT, chế độ khác;
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
