Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Kế toán nội bộ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán giao dịch hàng ngày, cuối tháng
- Thực hiện thanh toán bù trừ giao dịch, thu nợ margin, nợ phí lưu ký
- Kiểm soát theo dõi giao dịch tiền hàng ngày của khách hàng giao dịch chứng khoán
- Đối chiếu số liệu từ phần mềm chứng khoán với sổ kế toán vào cuối ngày
- Thực hiện dự thu phí margin, phí lưu ký, hạch toán chi phí trả sở định kỳ
2. Thực hiện các công việc kế toán nội bộ
- Theo dõi hạch toán các chi phí liên quan,
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
- Thực hiện lập các báo cáo thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế
- Cung cấp và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm: 05 năm trở lên. Có kinh nghiệm làm kế toán tại Công ty chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính là 1 lợi thế
- Yêu cầu khác:
+ Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel....
+ Ham học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
+ Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, có kế hoạch, chủ động, có khả năng làm việc nhóm, xử lý và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc
- Được hưởng phụ cấp ăn trưa
- Được hưởng lương Tháng 13; các khoản thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật; chế độ ốm đau, hiếu hỉ theo quy định của Công ty
- Thưởng kết quả kinh doanh theo chế độ của Công ty
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, Ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

