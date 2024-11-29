Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Chie Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Chie Global
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty Cổ Phần Chie Global

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Chie Global

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT TP Giao Lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ. Hạchtoán các nghiệp vụ phát sinh;
- Kiểm soát công nợ phải thu - phải trả;
- Kiểm soát các chi phí, theo dõi TSCĐ, CCDC;
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng hợp và chi tiết;
- Tính lương
- Tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo quản trị nội bộ hàngtháng và các báo cáo khác khi phát sinh.
- Hướng dẫn kế toán viên xử lý các tình huống và hạchtoán vào hệ thống;
- Theo dõi các hoạt động lưu trữ sổ sách của công ty, quảnlý hồ sơ kế toán khoa học;
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/ đại học chyên ngành Kế toán, kiểmtoán.
- Kinh nghiệm 1-3 năm ở vị trí tương đương
- Thành thạo tin văn phòng, phần mềm kế toán misa,...
- Có kiến thức, am hiểu các chuẩn mực Tài chính Kế toán, Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế, các Văn bản Pháp luậtliên quan đến Kế toán, Thuế, Tài chính
- Kỹ năng cần thiết:
• Kỹ năng giao tiếp linh hoạt
• Cẩn trọng, tỉ mỉ
• Trung thực, có trách nhiệm, có tính kỷ luật, tuân thủ, hợp tác
• Tư duy logic tốt, có tinh thần cầu thị
• Năng động, sáng tạo trong quản lý công việc
• Khả năng làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp nhạy bénvới các bộ phận liên quan
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, chịuáp lực công việc cao;
- Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài;

Tại Công ty Cổ Phần Chie Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Khung giờ làm việc:
• Sáng : 08h00 – 12h00
• Chiều : 13h30 - 17h30
- Trang thiết bị, CCDC phục vụ cho công việc
- Quyền lợi và phúc lợi dành cho nhân viên:
• Chính sách bảo hiểm theo luật lao động, luật bảo hiểm
• Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, xét tăng lương địnhkỳ
• Hoạt động ngoại khóa : sinh nhật, tất niên, liên hoan...
• Môi trường năng động, thoải mái
• Cơ hội thăng tiến theo thâm niên và thành tích công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chie Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chie Global

Công ty Cổ Phần Chie Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT01-TT2A Khu ĐT TP Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

