Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO GIA ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội (Lô S5 - 20 Làng nghề Triều Khúc), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

•Viết phiếu tiếp nhận đơn hàng đầu vào.

• Tính toán, Chuẩn bị số liệu vật tư cho đơn hàng.

• Nhập liệu bảng kê tổng hợp đơn hàng.

• Phối hợp các bộ phận quản lý để xử lý công việc.

• Lập phiếu xuất kho cho đơn hàng ra.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc kinh tế.

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán.

• Thành thạo các phần mềm: Microsoft Excel, Word.

• Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, ứng dụng thành thạo kiến thức chuyên môn vào thực tế.

• Luôn chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO GIA ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 -10 triệu (tùy năng lực)

Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.

Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty.

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.

Tham gia vào các hoạt động TeamBuilding, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần).

Quỹ nghỉ phép 18 ngày/năm.

Được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp tiên tiến và tư do phát triển năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO GIA ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin