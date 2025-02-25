Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars
- Hà Nội: Đường B2 Biệt thự G22 làng quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xử lý các chứng từ thu/ chi hàng ngày
Tổng hợp các số liệu kịp thời, chính xác, hoàn thiện hồ sơ các loại báo cáo nội bộ theo thời hạn quy định
Kết hợp với bộ phận theo dõi công nợ, đối chiếu, lên kế hoạch thanh toán cho các nhà cung cấp đảm bảo quá trình thanh toán phù hợp với dòng tiền công ty; đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng
Kết hợp với phòng cung ứng, kiểm tra số liệu trong đơn đặt hàng/ HĐ mua hàng và các giấy tờ liên quan tới quá trình mua hàng
Lưu trữ chứng từ: Sắp xếp và bảo quản chứng từ, tài liệu mua hàng, hợp đồng mua bán, hóa đơn và các tài liệu liên quan đầy đủ
Các công việc khác theo yêu cầu của công việc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và độc lập
Liên tục đọc luật và các nghị định khi có thay đổi về sắc thuế để áp dụng kịp thời
Tại Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầu đủ các chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật
Được nghỉ mát hàng năm, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, định hướng làm kế toán thuế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI