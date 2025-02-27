Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 404, tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Theo dõi thu, chi nội bộ + Xuất hóa đơn.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm.
Tính lương nhân viên.
Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh nghiệm 2 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Misa.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, gắn bó lâu dài với công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 - 14.000.000 (thỏa thuận tùy năng lực ứng viên).
Chế độ ngày nghỉ, lễ, tết; quà và liên hoan các dịp, các chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ,...
Được đóng BHXH theo quy định sau khi làm việc chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP
