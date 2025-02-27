Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 404, tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Theo dõi thu, chi nội bộ + Xuất hóa đơn.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm.

Tính lương nhân viên.

Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh nghiệm 2 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Misa.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, gắn bó lâu dài với công ty.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 8.000.000 - 14.000.000 (thỏa thuận tùy năng lực ứng viên).

Chế độ ngày nghỉ, lễ, tết; quà và liên hoan các dịp, các chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ,...

Được đóng BHXH theo quy định sau khi làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP

