Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ODOM PAPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 357 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý thu - chi hàng ngày, đối soát doanh thu, chi phí với bộ phận kho.

Đối chiếu, xác nhận công nợ theo quy định.

Lập báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ, kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm.

Tính giá thành sản phẩm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 24-35 tuổi.

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Nắm vững kiến thức về kế toán; Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán thông dụng.

Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ, trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ODOM PAPER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ - 15.000.000đ (có thể deal theo năng lực).

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật ( BHXH, 12 ngày nghỉ phép/năm) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty (phụ cấp ăn trưa, Lương tháng 13…).

Được cung cấp trang thiết bị, máy tính làm việc riêng tại công ty.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ODOM PAPER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.