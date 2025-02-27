Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 60 ngõ 69 bùi huy bích, hoàng liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập hoá đơn thu chi, theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt
Sử dụng phần mềm Misa Eshop theo dõi, quản lý nhập - xuất - tồn kho, đơn hàng, khách hàng.
Lấy và kiểm tra dữ liệu từ phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán
Hỗ trợ tuyển dụng, quản lý , cập nhật hồ sơ nhân sự.
Chấm công, tính lương hàng tháng.
Theo dõi các chế độ Bảo hiểm của người lao động: BHXH, BHYT...
Hỗ trợ kiểm kê kho hàng với Kế Toán Kho định kỳ
Quản lý công nợ khách hàng và công nợ với đối tác nhập hàng.
Các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp trên hoặc Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học
- Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ
- Có đời sống lành mạnh
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm tháng trở lên.
- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Words, Excell...), làm và lập báo cáo căn bản.
- Biết sử dụng phần mềm Eshop và Misa Amis lợi thế
- Nắm được cách đăng tin, tuyển dụng trên các kênh khác nhau. (Website, FB)
- Có tính chủ động trong công việc.
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thưởng tháng thứ 13: Theo quy định chung của công ty.
- Cơ hội tham quan, nghỉ mát, team building thường xuyên cùng tập thể công ty.
- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Được đào tạo, nâng cao chuyên môn về thuế nếu có mong muốn găn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 60/69 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

