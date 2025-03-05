Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và kiểm tra các chứng từ kế toán.
Lập và theo dõi báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Quản lý sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.
Theo dõi, đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp và khách hàng.
Thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo tài chính nội bộ và các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Biết tiếng Anh, tiếng Hàn là một lợi thế
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường giáo dục.
Am hiểu về chế độ kế toán, thuế, các quy định pháp luật liên quan.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các ứng dụng văn phòng (Excel, Word).
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, theo thỏa thuận năng lực khi phỏng vấn
Được làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động.
Được hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại trường
Các phúc lợi khác theo chính sách của nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viện Quản lý và Phát triển Châu á,. Số 1, Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

