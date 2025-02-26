Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH HRO Marbnite làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N03 - T8, Khu ngoại giao đoàn , Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học.

- Chuẩn bị các hoá đơn, chứng từ để nộp lên các cơ quan kế toán, thuế

- Thực hiện các thủ tục BHXH cho Nhân viên

-Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt , ngân hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo các phần mềm vi tính, các chương trình tin học văn phòng cơ bản như Word, Excel hay Powerpoint

- có thể giao tiếp bằng tiếng anh.

Tại Công ty TNHH HRO Marbnite Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8h30 - 17h30, T2- Sáng thứ 7

- Làm việc môi trường vui vẻ, đồng nghiệp hòa đồng.

- Hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HRO Marbnite

