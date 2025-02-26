Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1, Lô D2 Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, theo dõi và kiểm tra các chứng từ kế toán nội bộ.

• Lập và xử lý báo cáo thu chi, quản lý dòng tiền của công ty.

• Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

• Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán.

• Quản lý các tài sản, công cụ, dụng cụ của công ty.

• Hỗ trợ lập báo cáo tài chính và các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán nội bộ.

• Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, Excel, v.v.).

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

• Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian tốt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán nội bộ.

• Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, Excel, v.v.).

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

• Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian tốt.

Quyền lợi

• Mức lương: [Mức lương thỏa thuận] + phụ cấp.

• Thưởng lễ, tết và các chính sách phúc lợi hấp dẫn.

• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

• Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Lương : 10tr + phụ cấp

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: [Mức lương thỏa thuận] + phụ cấp.

• Thưởng lễ, tết và các chính sách phúc lợi hấp dẫn.

• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

• Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Lương : 10tr + phụ cấp

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Hành chính / Thư ký, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin