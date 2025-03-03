Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THIÊN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 161 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sử dụng phần mềm kế toán fast theo phân hệ: BÁN HÀNG-TIỀN MẶT-TỒN KHO

Tạo đơn hàng khi có đơn hàng ngày trên fast và trên hệ thống quản lý kinh doanh khi có yêu cầu

Cập nhật và theo dõi đơn hàng đi từ nhà máy hàng ngày, tổng hợp tháng đối chiếu với kinh doanh cty- đối chiếu công nợ nhà máy

Cập nhật số liệu thanh toán đơn hàng – đối chiếu với BỘ PHẬN THỦ QUỸ - TP KINH DOANH định kỳ

Lên lương của sale theo doanh số, lương nhân viên văn phòng (có mẫu và quy định kèm theo)

Kết xuất phân hệ tbán hàng ổng hợp báo cáo doanh số tháng của sale

Đối chiếu công nợ của các khách hàng với bộ phận kinh doanh

Đối chiếu hàng bảo hành, hàng lấy từ nhà máy làm cơ sở thanh toán sau này khớp với số liệu kinh doanh+ kế toán nhà máy

Tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp theo quý.

Lên báo cáo Doanh số tháng, quý và năm nội bộ.

Định kỳ kiểm kê cùng khối văn phòng – kho bãi

Các hồ sơ lưu trữ in ấn đi kèm hoàn thành trong công việc hàng ngày, hoàn trả hồ sơ bộ phận thuế lưu trữ và quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm cao, chỉ cần đạt các yêu cầu bắt buộc sau đây:

Nắm bắt đặc điểm sản phẩm, giá thành, chiết khấu trước và sau thuế.

Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, tiếp thu nhanh

Chăm chỉ, việc trong ngày phải hoàn thành không để hôm sau nối việc

Có khả năng tư duy, trách nhiệm, có ý thức và trung thực trong các tình huống xử lý công việc.

Đảm bảo làm đúng các hướng dẫn đã bày trừ trường hợp các đề xuất cá nhân mang tính hiệu quả cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8-10tr tùy theo năng lực, đi làm ngay.

Ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc 02 tháng

Thưởng lễ tết theo quy chế và hoạt động kinh doanh của công ty

Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, chế độ nghỉ mát và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty

Thời gian làm việc 8h/ ngày, (thứ 7 nghỉ sớm theo lịch văn phòng, hết việc thì nghỉ còn việc tiếp tục làm cho hết hồ sơ phát sinh) Nghỉ 4 chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN THIÊN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin