Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 , Quán Thánh , Ba ĐÌnh , Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Thủ quỹ: thực hiện thu/chi theo đề nghị và kiểm tra hồ sơ chứng từ đối với các khoản chi tiền phải đầy đủ theo quy định của công ty

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả các bên, thu hồi hóa đơn đầu vào, xuất hoá đơn

Thực hiện giao dịch với ngân hàng: Chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng

Kê khai và làm chế độ BHXH

Các công việc phát sinh khác được giao

Nữ, dưới 35 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán Tài chính.

Đã có kinh nghiệm tại vị trí từ 1 năm trở lên; ưu tiên những ứng viên đã hoạt động trong ngành du lịch

Tiếng anh cơ bản: Đọc hiểu văn bản đơn giản

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán...)

Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Gross theo thỏa thuận, công ty cởi mở với ứng viên có tư duy logic và khả năng cầu tiến

Phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ngày công

Thưởng hoa hồng kinh doanh hàng tháng trực tiếp vào lương

Thưởng cuối năm các dịp tết dương lịch, tết âm lịch

Chế độ bảo hiểm BHXH ngay sau thử việc

Bảo hiểm sức khỏe bổ sung khác

Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty 1 lần/năm

Thưởng các ngày lễ trong năm như 30/4, 1/5, 2/9....

Chế độ mừng sinh nhật CBNV, mừng CBNV cưới, mừng CBNV sinh con, thăm hỏi CBNV và người thân trong những trường hợp ốm đau/ gia đình có đám hiếu

Thưởng thành tích xuất sắc, thưởng sáng kiến công việc đột xuất

Phúc lợi đào tạo nội bộ & bên ngoài theo kế hoạch của công ty

Nghỉ phép hàng tháng theo quy định của Luật lao động

Du lịch hàng năm

