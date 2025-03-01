Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3 , Quán Thánh , Ba ĐÌnh , Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thủ quỹ: thực hiện thu/chi theo đề nghị và kiểm tra hồ sơ chứng từ đối với các khoản chi tiền phải đầy đủ theo quy định của công ty
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả các bên, thu hồi hóa đơn đầu vào, xuất hoá đơn
Thực hiện giao dịch với ngân hàng: Chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng
Kê khai và làm chế độ BHXH
Các công việc phát sinh khác được giao
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, dưới 35 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán Tài chính.
Đã có kinh nghiệm tại vị trí từ 1 năm trở lên; ưu tiên những ứng viên đã hoạt động trong ngành du lịch
Tiếng anh cơ bản: Đọc hiểu văn bản đơn giản
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán...)
Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Gross theo thỏa thuận, công ty cởi mở với ứng viên có tư duy logic và khả năng cầu tiến
Phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ngày công
Thưởng hoa hồng kinh doanh hàng tháng trực tiếp vào lương
Thưởng cuối năm các dịp tết dương lịch, tết âm lịch
Chế độ bảo hiểm BHXH ngay sau thử việc
Bảo hiểm sức khỏe bổ sung khác
Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty 1 lần/năm
Thưởng các ngày lễ trong năm như 30/4, 1/5, 2/9....
Chế độ mừng sinh nhật CBNV, mừng CBNV cưới, mừng CBNV sinh con, thăm hỏi CBNV và người thân trong những trường hợp ốm đau/ gia đình có đám hiếu
Thưởng thành tích xuất sắc, thưởng sáng kiến công việc đột xuất
Phúc lợi đào tạo nội bộ & bên ngoài theo kế hoạch của công ty
Nghỉ phép hàng tháng theo quy định của Luật lao động
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
