Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH kỹ thuật Ktech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà A, Khu ĐTM Xuân Đỉnh, ngõ 1 phố Đỗ Nhận, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Hạch toán các chứng từ vào phần mềm.

• Theo dõi và kiểm soát doanh thu, công nợ khách hàng, và các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.

• Theo dõi hồ sơ xuất-nhập hàng hóa của Công ty.

• Phụ trách chi nội bộ tại Công ty, theo yêu cầu như đã định.

• Quản lý các hàng hoá, văn phòng phẩm.

• Kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ theo tuần, gửi báo cáo mỗi cuối tuần số lượng tồn kho và sản phẩm đã bán ra trong tuần.

• Theo dõi, giám sát và kiểm tra hàng hoá khi Xuất, Nhập.

• Lập các chứng từ thu/chi theo đơn hàng.

• Quản lý sổ sách và các chứng từ lưu chuyển.

• Thực hiện cấp phát văn phòng phẩm theo đúng quy định của Công ty.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty do cấp trên yêu cầu.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên

- Cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc, giao tiếp tốt, trung thực

- Am hiểu hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, có kiến thức kế toán chắc

- Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán như Misa

- Nhiệt tình nỗ lực trong công việc, chịu được áp lực trong công việc

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH kỹ thuật Ktech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9 - 10 triệu

- Thưởng tháng lương 13 or 14, 15 tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty (chắc chắn có lương tháng 13)

- Phụ cấp ăn trưa

- Được đào tạo, hướng dẫn công việc ngay khi bắt đầu.

- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo hiểm ngay sau khi ký hợp đồng chính thức.

Lương, thưởng, chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật Ktech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.