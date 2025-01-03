Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Kav làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 12 BT13, KĐT mới Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Nhập, xuất, kiểm kê hàng hóa

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Thống kê, đối chiếu sổ sách chứng từ nội bộ

- Làm việc với các KH, NCC, các đơn vị vận chuyển.

- Làm, quản lý hợp đồng đầu ra, đầu vào.

- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi, giao dịch ngân hàng.

- Nhận, quản lý, kiểm tra tính hợp lệ và chính xác của các hóa đơn, chứng từ, kết hợp kế toán thuế xử lý nghiệp vụ thuế, hóa đơn.

- Nhập dữ liệu HĐ GTGT, xuất hóa đơn KH.

- Tuyển dụng, lên bảng lương, BHXH, các công việc liên quan đến nhân sự, theo dõi TSCĐ, CCDC

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính... hoặc liên quan

- Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên đã làm công ty thương mại

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi, không ngại việc

- Sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, Amis, Word, Excel

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kav Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn làm việc nâng cao nghiệp vụ kế toán

- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, Sinh nhật, nghỉ phép năm, nghỉ mát theo quy định.

- Đóng BHXH sau thử việc

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực

- Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kav

