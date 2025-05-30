Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LONG HUA VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng số 3, Đường DE1B & Đường DE1, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Thu hồi công nợ và ghi nhận các khoản thu từ khách hàng

Theo dõi công việc đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.

Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng

Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành kế toán

Tiếng trung cơ bản (bắt buộc)

Chỉ tuyển nữ

Tại CÔNG TY TNHH LONG HUA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động

Thưởng lương tháng 13

Các phúc lợi khác theo luật định

