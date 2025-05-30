Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LONG HUA VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH LONG HUA VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Nhà xưởng số 3, Đường DE1B & Đường DE1, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thu hồi công nợ và ghi nhận các khoản thu từ khách hàng
Theo dõi công việc đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành kế toán
Tiếng trung cơ bản (bắt buộc)
Chỉ tuyển nữ
Tiếng trung cơ bản (bắt buộc)
Chỉ tuyển nữ
Tại CÔNG TY TNHH LONG HUA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động
Thưởng lương tháng 13
Các phúc lợi khác theo luật định
Thưởng lương tháng 13
Các phúc lợi khác theo luật định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG HUA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI