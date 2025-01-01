Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Quản lý, ghi nhận và hạch toán các giao dịch nội bộ: Ghi nhận tất cả các giao dịch tài chính nội bộ như thu chi hàng ngày. Thực hiện các bút toán nội bộ liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ, và các khoản mục tài chính khác.

Quản lý doanh thu: Ghi nhận đầy đủ doanh thu

Quản lý và đối chiếu công nợ: thực hiện quản lý và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và khách hàng

Quản lý tài sản cố định: Theo dõi và cập nhật danh sách tài sản cố định, tính toán và ghi nhận khấu hao định kỳ.

Kiểm kê: Phối hợp thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Kiểm soát chi phí: Theo dõi và kiểm soát chi phí vận hành như tiền lương, vật tư nha khoa, điện nước, và các khoản chi phí khác.

Quản lý, theo dõi tiền mặt

Báo cáo thu chi: Lập báo cáo thu chi hàng ngày, tuần, tháng để cung cấp thông tin kịp thời cho ban quản lý.

Báo cáo doanh thu - chi phí: Tổng hợp báo cáo chi tiết về doanh thu và chi phí, giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình tài chính.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Đi làm sau Tết Âm Lịch

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo các kỹ năng mềm khác;

Trang thiết bị chuyên môn đầy đủ, phục vụ cho nhu cầu công việc.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, khám sức khỏe, lương tháng 13,... được đảm bảo cho nhân viên

Review lương 2 lần 1 năm vào T4 và T10

Tham gia các hoạt động cùng công ty hàng năm.

Thời gian làm việc: 09:00- 18:00 từ thứ Hai tới thứ Sáu, không OT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ

