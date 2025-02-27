Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN VĨNH LỘC, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Lập phiếu nhập kho căn cứ theo packinglist của Phòng Mua Hàng

Phụ trách giám sát, nhập kho, cập nhật và báo cáo toàn bộ các cont hàng nhập về các kho

Lập phiếu xuất kho căn cứ theo đơn hàng của Nhân viên Phòng kinh doanh

Rà soát biên bản giao hàng hàng ngày

Lập các báo cáo: Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn kho: theo ngày ( định kỳ vào cuối ngày).

Lập phiếu xuất - nhập kho: hạch toán phát sinh Nhập xuất tồn kho trên hệ thống

Hạch toán doanh thu, chi phí trong ngày, hạch toán nghiệp vụ Thu tiền hàng, chi phí nội bộ kho theo đúng đối tượng.

Kiểm kê định kỳ: tổ chức kiểm kê kho định kỳ theo tháng, 1 tháng/1 lần

Lập và in báo cáo kiểm kê các kho vào cuối mỗi tháng.

Xuất nhập số liệu trên hệ thống, bảo quản, lưu trữ chứng từ

Thực hiện các báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm

Báo cáo các loại hàng hóa bán chạy và những mặt hàng khó bán tồn kho lâu ngày về mặt số lượng.

Các công việc khác có liên quan đến chức vụ theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm ở vị trí kế toán kho/quản lý kho hoặc tương đương

Biết sử dụng phần mềm Misa/Amis

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Nhiệt tình với công việc được giao.

Nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi , trung thực, gắn bó lâu dài với Công ty.

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm và có thể đi làm luôn.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ

Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực

Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao

Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty

Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone

