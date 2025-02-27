Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone
- Hồ Chí Minh: KCN VĨNH LỘC, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Lập phiếu nhập kho căn cứ theo packinglist của Phòng Mua Hàng
Phụ trách giám sát, nhập kho, cập nhật và báo cáo toàn bộ các cont hàng nhập về các kho
Lập phiếu xuất kho căn cứ theo đơn hàng của Nhân viên Phòng kinh doanh
Rà soát biên bản giao hàng hàng ngày
Lập các báo cáo: Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn kho: theo ngày ( định kỳ vào cuối ngày).
Lập phiếu xuất - nhập kho: hạch toán phát sinh Nhập xuất tồn kho trên hệ thống
Hạch toán doanh thu, chi phí trong ngày, hạch toán nghiệp vụ Thu tiền hàng, chi phí nội bộ kho theo đúng đối tượng.
Kiểm kê định kỳ: tổ chức kiểm kê kho định kỳ theo tháng, 1 tháng/1 lần
Lập và in báo cáo kiểm kê các kho vào cuối mỗi tháng.
Xuất nhập số liệu trên hệ thống, bảo quản, lưu trữ chứng từ
Thực hiện các báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm
Báo cáo các loại hàng hóa bán chạy và những mặt hàng khó bán tồn kho lâu ngày về mặt số lượng.
Các công việc khác có liên quan đến chức vụ theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm ở vị trí kế toán kho/quản lý kho hoặc tương đương
Biết sử dụng phần mềm Misa/Amis
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Nhiệt tình với công việc được giao.
Nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi , trung thực, gắn bó lâu dài với Công ty.
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm và có thể đi làm luôn.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone Thì Được Hưởng Những Gì
Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực
Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao
Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty
Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone
