Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH KVI Apparel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Hoàng Kim Giao, phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hằng ngày làm báo cáo các khoản chi phí thu chi

Nhậphóa đơn - hạch toán định khoản

Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn

Kiểm traquản lý xuất nhập tồn

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra.

Theo dõi công nợ

Báo cáo ngày/tuần/tháng

Tính lương

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học ngành kế toán.

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự biết xử lý công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH KVI Apparel Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KVI Apparel

