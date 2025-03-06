Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH KVI Apparel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH KVI Apparel
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 16 Hoàng Kim Giao, phường 5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hằng ngày làm báo cáo các khoản chi phí thu chi
Nhậphóa đơn - hạch toán định khoản
Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn
Kiểm traquản lý xuất nhập tồn
Kiểm tra hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra.
Theo dõi công nợ
Báo cáo ngày/tuần/tháng
Tính lương
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học ngành kế toán.
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự biết xử lý công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự biết xử lý công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công Ty TNHH KVI Apparel Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KVI Apparel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI