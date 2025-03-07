Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Bắc Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 189/56 Bạch Đằng, Phường 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, xây dựng, sản xuất,...

Phụ trách các hồ sơ giải toả tiền của chủ đầu tư tại các bank, bảo lãnh, vay, đáo hạn.

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ chứng từ gốc và lưu trữ hồ sơ.

Hạch toán chứng từ kế toán

Nhập liệu dữ liệu kế toán trên phần mềm Fast.

Làm các công việc cần thiết khi quản lý yêu cầu,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (kế toán nội bộ/kế toán tài chính)

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/tài chính/ngân hàng,...

Nam/Nữ từ 27 đến 35. Ưu tiên Nam.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: (Thỏa thuận theo trình độ và năng lực)

Thưởng lễ, tết theo chế độ của Công ty · Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.

Môi trường năng động, tham gia các hoạt động do công ty tổ chức (Team building, tiệc công ty,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Bắc Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin