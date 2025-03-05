Tuyển Kế toán nội bộ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 666 CMT8, Phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Thực hiện kiểm soát nhập/xuất tài sản cố định, số liệu ngân hàng của các Thương hiệu.
- Nhận chứng từ, nhập số liệu vào TK 112 (nếu có) theo phát sinh; Đối chiếu sao kê tài khoản ngân hàng với số liệu báo cáo cơ sở gửi về Phòng kế toán.
- Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập trên phần mềm.
- Đánh giá lại tài sản, lập báo cáo về tài sản cố định, phân tích tình hình trang thiết bị,... đề xuất thanh lý tài sản cố định, các vướng mắc liên quan đến TSCĐ (nếu có) gửi Kế toán trưởng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát kiểm kê TSCĐ định kỳ 6 tháng/1 lần
- Nộp báo cáo TSCĐ, ngân hàng vào ngày 05 hàng tháng.
- Đối chiếu Công nợ nội bộ, công nợ khách hàng, nhà cung cấp. Lên báo cáo tổng hợp công nợ hàng tháng
- Tập hợp, đối chiếu, báo cáo chi phí Marketing hàng tháng của thương hiệu
- Kiểm soát việc lập, đối chiếu báo cáo tồn kho, ra yêu cầu đối với kho làm báo cáo nhập xuất tồn với thủ kho được đối chiếu với kế toán kho.
- Lập báo cáo nhập xuất tồn kho hàng ngày, làm chi tiết đến từng kho dịch vụ.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính
- Nam/Nữ có kinh nghiệm từ 2 -3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo tin học văn phòng Microsoft, Excel
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp chứng từ
- Trung thực, chăm chỉ, chịu khó..

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 11 - 13 triệu theo năng lực
- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc+ Phụ cấp trang thiết bị phương tiện làm việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc….
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

