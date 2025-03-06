Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Vha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Vha
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Vha

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 467 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Trưởng nhóm kế toán dịch vụ, phụ trách quản lý nhóm kế toán dịch vụ từ 3-5 thánh viên và các công việc kế toán dịch vụ nhóm khách hàng nước ngoài, chi tiết:
- Ghi sổ, lập BCTC và báo cáo thuế đối với khách hàng phụ trách trực tiếp (tối đa 8 khách hàng);
- Rà soát, kiểm tra báo cáo của thành viên nhóm kế toán dịch vụ;
- Trao đổi, tư vấn khách hàng và giải quyết những vấn đề về kế toán, thuế;
- Hỗ trợ nhóm kế toán trong quá trình làm việc;
- Liên hệ khách hàng lấy hồ sơ và thực hiện các công việc nghiệp vụ chuyên môn;
- Liên hệ nộp hồ sơ, nhận kết quả tại các Đội thuế, Chi cục thuế, cơ quan BHXH, Sở kế hoạch đầu tư,...và các nơi có công tác khác.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 26 – 40;
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng tổng hợp, làm việc độc lập; Chịu được áp lực công việc;
- Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kế Toán, Kế toán - Kiểm toán;
- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các công ty đa quốc gia hoặc 04 năm kinh nghiệm tại công ty kế toán dịch vụ, công ty kiểm toán;
- Bắt buộc tiếng anh giao tiếp, biết các ngoại ngữ khác là một lợi thế (không yêu cầu bằng cấp ngoại ngữ)
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, Powerpoint,...

Tại Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Vha Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 18 đến 20 triệu trở lên (Tùy theo năng lực của ứng viên)
- Thu nhập theo năng lực và khối lượng công việc bao gồm: Lương cố định đóng bảo hiểm tối thiểu 15 triệu + thưởng doanh số và thưởng Lễ, Tết theo quy định, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh;
- Thử việc: 02 tháng.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và trách nhiệm
- BHXH theo luật định .
- Được cấp laptop và đồng phục phục vụ công việc.
- Review tăng lương sau 6 tháng tùy theo năng lực;
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức ngành.
- Mỗi tháng có 1 ngày phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Vha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Vha

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 1, 486 Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

