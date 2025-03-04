Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Kế Toán Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Toà nhà The Sarus, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xuất hóa đơn cho Khách hàng;

• Nhập liệu phần mềm kế toán cho khách hàng;

• Lập các báo cáo kế toán nội bộ;

• Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT và thuế nhà thầu);

• Làm lệnh thanh toán ngân hàng;

Yêu Cầu Công Việc

• Ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm hoặc Sinh viên mới Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán;





• Có kiến thức tốt về chế độ kế toán và hệ thống thuế Việt Nam;

• Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt;

• Nói và viết tiếng Anh tốt;

• Có tinh thần đồng đội, năng động, chịu khó, gắn bó với công việc;

• Chịu được áp lực cao trong công việc;

Tại Công Ty TNHH Kế Toán Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng phù hợp với năng lực chuyên môn, phù hợp với kết quả công việc;

• Có đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước;

• Được tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu của Công ty và bên ngoài;

• Được đào tạo đầy đủ kiến thức phục vụ cho công việc;

• Lương và các phụ cấp khác theo chính sách công ty.

• Nơi làm việc linh hoạt tại công ty hoặc làm việc tại nhà nhà .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kế Toán Vina

