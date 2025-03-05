Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 140/28 ấp 4, Nhị Bình 10A, Nhị Bình, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Gửi bảng kê công nợ đầu mỗi tháng cho khách hàng
Đối chiếu công nợ với khách hàng
Kiểm soát công nợ quá hạn
Hủy hóa đơn
Nhập tải hóa đơn đầu vào các siêu thị xuất trả , xuất hỗ trợ , chiết khấu
Tính chiết khấu siêu thị , chiết khấu trường học , trích các khoản hỗ trợ siêu thị, tính KPI kinh doanh
Nhập báo cáo ngân hàng
Kiểm tra bán hàng trực tiếp
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhanh nhẹn
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và phần mềm kế toán MISA
Kỹ năng làm việc với số liệu
Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán
Có thể tăng ca
Nắm bắt công việc nhanh chóng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng đầy đủ BHXH, chế độ thưởng lễ tết, hiếu hỉ
Lương thưởng tháng 13
Tham gia các chế độ, hoạt động của công ty: du lịch, team building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
