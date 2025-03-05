Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140/28 ấp 4, Nhị Bình 10A, Nhị Bình, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Gửi bảng kê công nợ đầu mỗi tháng cho khách hàng

Đối chiếu công nợ với khách hàng

Kiểm soát công nợ quá hạn

Hủy hóa đơn

Nhập tải hóa đơn đầu vào các siêu thị xuất trả , xuất hỗ trợ , chiết khấu

Tính chiết khấu siêu thị , chiết khấu trường học , trích các khoản hỗ trợ siêu thị, tính KPI kinh doanh

Nhập báo cáo ngân hàng

Kiểm tra bán hàng trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhanh nhẹn

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và phần mềm kế toán MISA

Kỹ năng làm việc với số liệu

Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán

Có thể tăng ca

Nắm bắt công việc nhanh chóng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH, chế độ thưởng lễ tết, hiếu hỉ

Lương thưởng tháng 13

Tham gia các chế độ, hoạt động của công ty: du lịch, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển

