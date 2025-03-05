Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng VNDB Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - F25 Đường F2, KDC Tân Tiến, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận chứng từ kiểm tra với hóa đơn mua hàng, sắp xếp chứng từ theo dự án

Làm đề nghị thanh toán và thanh toán tạm ứng, hoàn ứng

Xuất và xử lý hóa đơn VAT

Làm hồ sơ UNC, làm việc với ngân hàng, rút séc

Theo dõi công nợ theo từng nhà cung cấp, khách hàng, đôn đốc thanh toán công nợ đúng hạn

In ấn hợp đồng

Làm 1 số công việc khác do GĐ giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/ Caođẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán hoặc có kinh nghiệm làm kế toán

Sử dụng tốt Excel và các ứng dụng tin học văn phòng khác

Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng VNDB Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ hàng tuần và lễ Tết theo quy định

Lương thưởng cuối năm

Môi trường làm việc thân thiện

Hỗ trợ từ phía giám đốc để hoàn thành công việc

Phép năm và bảo hiểm cho nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng VNDB Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.