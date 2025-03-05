Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng VNDB Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng VNDB Sài Gòn
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- F25 Đường F2, KDC Tân Tiến, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận chứng từ kiểm tra với hóa đơn mua hàng, sắp xếp chứng từ theo dự án
Làm đề nghị thanh toán và thanh toán tạm ứng, hoàn ứng
Xuất và xử lý hóa đơn VAT
Làm hồ sơ UNC, làm việc với ngân hàng, rút séc
Theo dõi công nợ theo từng nhà cung cấp, khách hàng, đôn đốc thanh toán công nợ đúng hạn
In ấn hợp đồng
Làm 1 số công việc khác do GĐ giao.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp/ Caođẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán hoặc có kinh nghiệm làm kế toán
Sử dụng tốt Excel và các ứng dụng tin học văn phòng khác
Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm
Sử dụng tốt Excel và các ứng dụng tin học văn phòng khác
Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng VNDB Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ hàng tuần và lễ Tết theo quy định
Lương thưởng cuối năm
Môi trường làm việc thân thiện
Hỗ trợ từ phía giám đốc để hoàn thành công việc
Phép năm và bảo hiểm cho nhân viên chính thức
Lương thưởng cuối năm
Môi trường làm việc thân thiện
Hỗ trợ từ phía giám đốc để hoàn thành công việc
Phép năm và bảo hiểm cho nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng VNDB Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI