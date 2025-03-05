Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Thuế Asevi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38A Lê Văn Huân, phường 13, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện báo cáo thuế, nhập dữ liệu lên phần mềm kế toán, tổng hợp sổ sách kế toán

- Tư vấn thuế, kế toán và pháp lý cho khách hàng

- Lên kế hoạch kiểm tra, soát xét lại các báo cáo đã thực hiện

- Đánh giá, phân tích rủi ro và đưa ra các giải pháp liên quan

- Khảo sát và hoàn thiện kế toán nội bộ cho khách hàng khi có yêu cầu

- Hỗ trợ ban giám đốc các vấn đề được giao

- [ƯU TIÊN] Biết sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro

- Am tường lĩnh vực kế toán, thuế.

- Hiểu biết các quy định pháp luật.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, thuế.

- Nhiệt tình, năng động và chuyên nghiệp

- Khả năng xây dựng mối quan hệ khách hàng và gắn kết đồng nghiệp

- Có giọng nói truyền cảm và thuyết phục là một ưu tiên.

- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty kế toán, kiểm toán, đầu tư nước ngoài.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Thuế Asevi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 triệu trở lên + hoa hồng, (trao đổi thêm khi phỏng vấn )

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

- Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty.

- Lương tháng 13, thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Thuế Asevi

