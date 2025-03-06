Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Công Nghiệp TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Công Nghiệp TTQ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 215 Đường Bưng Ông Thoàn, P Tăng nhơn Phú B, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Quản lý Vật tư kho
- Quản lý Hóa đơn, Công nợ, Lương nhân viên
- Quản lý, Chiết tính Chuyên Vật tư Nghành cơ khí
- Và các công việc liên quan khác
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp trở lên.
- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
- Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc.
- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
- Ưu tiên Giao tiếp được tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Công Nghiệp TTQ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng và phụ cấp đầy đủ theo quy định của luật lao động
- Thưởng cuối năm, nghỉ lễ và nghỉ phép năm theo quy định
- Xét tăng lương
- Bảo hiểm xã hội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Công Nghiệp TTQ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
