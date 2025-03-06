Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Công Nghiệp TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 215 Đường Bưng Ông Thoàn, P Tăng nhơn Phú B, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý Vật tư kho

- Quản lý Hóa đơn, Công nợ, Lương nhân viên

- Quản lý, Chiết tính Chuyên Vật tư Nghành cơ khí

- Và các công việc liên quan khác

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp trở lên.

- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

- Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc.

- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

- Ưu tiên Giao tiếp được tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Công Nghiệp TTQ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và phụ cấp đầy đủ theo quy định của luật lao động

- Thưởng cuối năm, nghỉ lễ và nghỉ phép năm theo quy định

- Xét tăng lương

- Bảo hiểm xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Công Nghiệp TTQ

