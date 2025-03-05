Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 198/29 Thoại Ngọc Hầu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Cập nhật dữ liệu sổ quỹ tiền mặt, sao kê ngân hàng lên hệ thống kế toán misa (Nội bộ và thuế)

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở so với hệ thống

hóa đơn điện tử.

- Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh trong tháng và Kiểm tra các chứng từ hóa

đơn, chứng từ đã được ghi nhận trên sổ sách để kê khai thuế chính xác.

- Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh

nghiệp (có sự hướng dẫn của KTT).

- Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN… và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo tháng

hoặc quý (có sự hướng dẫn xủa KTT).

- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty .

- Cập nhật tổng dòng tiền ngân hàng hàng ngày

- Đối soát, Cập nhật hoạch toán kế toán liên quan đến bán hàng, thu tiền ,doanh thu chi phí hàng ngày

giữa phầm mềm kế toán và các ứng dụng bán hàng khác (Nhanh, Kiot,Sàn thương mại

- Kiểm tra và đối soát hoàn tiền khách hàng kịp thời định kỳ.

- Kiểm tra đối chiếu công nợ,của KH trên kiot, nhanh, Misa và lên kế hoạch thanh toán hàng tuần

- Tính và đối soát hoa hồng team kinh doanh

- Report ngân sách kế hoạch và thực hiện của các phòng ban gửi lên định kỳ

- Lên báo cáo tháng ngân sách tổng quan, doanh thu chi phí Cty

- Đóng chứng từ thu chi nội bộ tháng

- Kiểm kê CCDC, Kho khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán tài chính

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc.

Chỉnh chu, cẩn thận và chi tiết

Nhanh nhạy với số liệu và nghiên cứu, phân tích.

Giao tiếp tốt tại văn phòng.

Thành tạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán misa, amis

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000-12.000.000 VNĐ/tháng

Được hưởng đầy đủ các chính sách (BHXH, BHYT, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng...) và chế độ đãi ngộ của công ty

Nghỉ lễ tết chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA

