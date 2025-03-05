Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- B20 khu Villa Mỹ Mỹ, đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý và theo dõi các giao dịch tài chính trên các sàn TMĐT
Kiểm tra, xác nhận các giao dịch bán hàng trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, v.v.) liên quan đến ngành mỹ phẩm.
Đảm bảo việc ghi nhận và đối chiếu doanh thu, chi phí bán hàng, chiết khấu, khuyến mãi đúng theo các giao dịch thực tế trên hệ thống của sàn TMĐT.
Xử lý và báo cáo các khoản thu và chi liên quan đến hoạt động bán hàng trên các nền tảng TMĐT.
2. Quản lý hóa đơn và chứng từ tài chính
Phối hợp với bộ phận bán hàng để thu thập hóa đơn và chứng từ cho các giao dịch mua bán, xuất nhập kho từ các sàn TMĐT.
Kiểm tra và lưu trữ các chứng từ tài chính, hóa đơn điện tử, biên nhận giao dịch liên quan đến các hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT.
3. Cập nhật số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính
Cập nhật số liệu kế toán vào phần mềm kế toán của công ty, theo dõi tình hình thu chi hàng ngày từ các sàn TMĐT.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tuần, tháng, quý) về doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ các sàn TMĐT.
Phân tích số liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các khuyến nghị cho các bộ phận liên quan.
4. Quản lý công nợ và thanh toán với đối tác
Theo dõi công nợ của khách hàng và nhà cung cấp trên các sàn TMĐT, đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn.
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán và công nợ.
5. Kiểm tra và đối chiếu báo cáo từ các sàn TMĐT
Đảm bảo các báo cáo tài chính từ các sàn TMĐT được đối chiếu chính xác với số liệu của công ty.
Phối hợp với bộ phận kho và vận chuyển để đối chiếu số lượng hàng hóa và doanh thu bán hàng trên các sàn TMĐT.
6. Tuân thủ các quy định và chính sách tài chính của công ty
Đảm bảo các hoạt động kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách tài chính của công ty.
Hỗ trợ thực hiện các báo cáo thuế, quyết toán thuế định kỳ và đảm bảo tính chính xác của các khoản thuế liên quan đến sàn TMĐT.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành mỹ phẩm
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể là sinh viên mới tốt nghiệp
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế hiện hành
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc mới
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc đã từng thực tập tại vị trí kế toán

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ, Tết và các ngày lễ khác trong năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 64 Đường 31D, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

