Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 202/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Làm báo giá, hợp đồng theo mẫu sẵn, công nợ khách hàng

Theo dõi công nợ và đặt hàng nhà cung cấp.

Theo dõi chi phí giao nhận hàng hoá.

Xuất hoá đơn.

Theo dõi bảo hiểm – tính lương cho nhân sự.

Nhập liệu dữ liệu báo cáo dòng tiền phát sinh hàng ngày.

Công việc kế toán nội bộ khác theo sự phân công của KTTH.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm làm Kế toán nội bộ từ 6 tháng -1 năm trở lên.

Độ tuổi từ 23 đến 32 tuổi.

Thành thạo kỹ năng Office và biết sử dụng các phần mềm Kế toán.

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có tư duy về xử lý về số liệu.

Mong muốn làm việc lâu dài.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với các phòng ban khác.

Tại Công Ty TNHH Ichi Ground Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc, lương khởi điểm dự kiến: từ 8-10.000.000VNĐ (có thể deal lương trực tiếp khi Phỏng vấn)

Được hưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chính sách phúc lợi hấp dẫn.

Review tăng lương định kỳ, thưởng thâm niên,…

Môi trường làm việc tôn trọng mọi ý kiến, đóng góp xây dựng.

Đồng nghiệp, Sếp trẻ trung, năng động, cởi mở, thoải mái.

Du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, nghỉ phép theo quy định, tham gia các chương trình ngoại khóa, sự kiện…của công ty.

