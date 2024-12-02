Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Lavite làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Văn phòng Lavite – Số 17, Đường số 1, Khu dân Cư Khang An, Phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện, kiểm tra chứng từ thanh toán (trong nước)

- Lưu kèm UNC cho từng bộ và đóng cuốn theo tháng

- In hóa đơn đầu ra , In và ký phiếu xuất kho bán hàng

- Đóng cuốn theo từng tháng phục vụ cho công việc kiểm toán, thanh tra thuế

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào, hạch toán 1 số nghiệp vụ phát sinh và lưu hóa đơn theo tháng

- Bổ sung hồ sơ quyết toán hàng tháng cho sổ quỹ Nhà máy

- Làm tờ trình thanh toán những giao dịch phát sinh thuộc phạm vi Phòng KT

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải trả Nhắc nhở PMH thanh toán cho nhà cung cấp

- Hồ sơ thanh toán nước ngoài, gửi ngân hàng đi lệnh Và bổ sung Tờ khai, BL, IV khi đơn hàng hoàn tất

- Thực hiện các công việc phát sinh trong ngày dưới sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – kiểm toán.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và Excel.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán

- Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống tốt.

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong số liệu, chứng từ.

Tại Công Ty Cổ Phần Lavite Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Theo thỏa thuận theo thang bậc lương của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Công ty cung cấp đầy đủ các phương tiện làm việc và đảm bảo chế độ phúc lợi theo chính sách nhà nước.

- Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo chính sách và kết quả kinh doanh Công ty.

- Du lịch hàng năm, đào tạo, thăng tiến, BHSK, Khám sức khỏe tổng quát, thưởng lễ tết, hiếu hỉ….

- Được làm việc trong môi trường tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp và đồng nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Lavite

