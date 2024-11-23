Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24 DN7 Tân Hừng Thuận, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đối soát công nợ vào đầu tháng
Tổng hợp theo dõi công nợ, đề xuất thanh toán
Theo dõi đối chiếu phí thuê xe hàng tháng
Theo dõi chi phí thuê xe phát sinh từng chi nhánh
Gửi và nhận các chứng từ kế toán
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực Kế toán
Nhiệt huyết và chăm chỉ thái độ tốt
Ưu tiên ứng viên đã có trải nghiệm các công việc tương tự
Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000
Được tham gia BHXH, các phúc lợi theo quy định công ty
Được làm việc trong môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện
Có cơ hội được phát triển năng lực về ngành dịch vụ, thương mại điện tử
Có cơ hội được trải nghiệm xe máy điện Vinfast
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
