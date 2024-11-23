Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 DN7 Tân Hừng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đối soát công nợ vào đầu tháng
Tổng hợp theo dõi công nợ, đề xuất thanh toán
Theo dõi đối chiếu phí thuê xe hàng tháng
Theo dõi chi phí thuê xe phát sinh từng chi nhánh
Gửi và nhận các chứng từ kế toán

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực Kế toán
Nhiệt huyết và chăm chỉ thái độ tốt
Ưu tiên ứng viên đã có trải nghiệm các công việc tương tự
Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8,000,000 - 10,000,000
Được tham gia BHXH, các phúc lợi theo quy định công ty
Được làm việc trong môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện
Có cơ hội được phát triển năng lực về ngành dịch vụ, thương mại điện tử
Có cơ hội được trải nghiệm xe máy điện Vinfast

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 24 Đường DN7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

