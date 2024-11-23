Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 DN7 Tân Hừng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đối soát công nợ vào đầu tháng

Tổng hợp theo dõi công nợ, đề xuất thanh toán

Theo dõi đối chiếu phí thuê xe hàng tháng

Theo dõi chi phí thuê xe phát sinh từng chi nhánh

Gửi và nhận các chứng từ kế toán

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực Kế toán

Nhiệt huyết và chăm chỉ thái độ tốt

Ưu tiên ứng viên đã có trải nghiệm các công việc tương tự

Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8,000,000 - 10,000,000

Được tham gia BHXH, các phúc lợi theo quy định công ty

Được làm việc trong môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện

Có cơ hội được phát triển năng lực về ngành dịch vụ, thương mại điện tử

Có cơ hội được trải nghiệm xe máy điện Vinfast

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin