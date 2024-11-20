Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nội dung công việc

Kiểm tra bản gốc đề nghị thanh toán và chứng từ mua hàng đi kèm

Ghi nhận chứng từ vào phần mềm kế toán

Lập lệnh thanh toán trên Internet banking

Đối chiếu công nợ phải trả, tạm ứng nhân viên Hội sở

Làm hồ sơ thanh toán liên quan đến khoản vay với ngân hàng

Cung cấp hồ sơ chứng từ kế toán phải trả theo yêu cầu của cấp quản lý

Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong phân hệ kế toán phải trả và đưa ra đề xuất nếu có

2. Thời gian làm việc

8h30 - 17h30 thứ Hai đến thứ Sáu (Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật)

3. Địa chỉ làm việc

HCM: Số 118-120 Đường B2, Phường An Lợi Đông, Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán tài chính

Sử dụng thành thạo excel, word

Biết sử dụng phần mềm ERP là 1 lợi thế

Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng lắng nghe

Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về kế toán hoặc ngân hàng, tài chính

C. ĐÃI NGỘ

Lương cạnh tranh + Thưởng KPI theo kết quả công việc

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật

12 ngày phép năm + Nghỉ sinh nhật

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để trau dồi và phát triển.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho CBNV.

