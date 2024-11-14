Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Kế toán thanh toán

Công ty TNHH Huge-Fam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Huge-Fam

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà số 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Công việc chính
– Kiểm tra chứng từ: Sau khi tiếp nhận bộ chứng từ từ các phòng ban chuyển sang tiến hành kiểm tra tính chính xác về số tiền, tính hợp pháp của hóa đơn theo quy định chung của BTC
– Nhập liệu, định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào PMKT, in chứng từ
– Xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng
– Lập báo cáo thu/ chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; hàng tuần phối hợp với thủ quỹ kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu số liệu tồn quỹ
– Phổ biến, hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy trình thanh toán tiền mặt, thanh toán tạm ứng
– Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp
– Giao dịch với các ngân hàng, định kỳ lấy sổ phụ.
2. Báo cáo
– Báo cáo định kỳ hàng tuần cho cấp trực tiếp quản lý gồm: action plan (kế hoạch công việc theo mẫu chung của công ty) báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, công nợ phải thu + phải trả)
– Báo cáo hàng tháng: Tờ khai thuế GTGT
– Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
– Chuyên ngành: kế toán/ tài chính
– Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương, mạnh về mảng thanh toán
– Có khả năng chịu áp lực công việc
– Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan
– Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại...

Tại Công ty TNHH Huge-Fam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Phụ cấp
Trang thiết bị & Công tác phí
Phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Huge-Fam

Công ty TNHH Huge-Fam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 72 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

