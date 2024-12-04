Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Đến 15 Triệu

● Thực hiện các nhiệm vụ kế toán liên quan đến nghiệp vụ thanh toán
● Kiểm tra tính hợp lệ của đề nghị thanh toán, và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, công văn mua
ngoại tệ và nộp ra ngân hàng
● Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng và trả nợ vay ngân hàng (nếu cần)
● Lập các tờ khai thuế trong kỳ báo cáo, chuẩn bị hồ sơ sổ sách khi quyết toánthuế
● Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo đúng quy định của công ty
● Nhập và hạch toán chứng từ, sổ phụ vào phần mềm kế toán
● Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về kế toán
● Tốt nghiệp đại học trở lên
● Tiếng Anh đọc, hiểu giao tiếp khá
● Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc team-work hiệu quả
● Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: up to 15 triệu/tháng
● Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinhnhật
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ
● Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, du lịch trong và ngoài nước
● Thời gian làm việc: Làm việc 6 ngày/tuần & 1 ngày nghỉ tự chọn. Lựa chọn:
○ Khung giờ 1 (Sáng - Chiều): 8h30 - 18h30
○ Khung giờ 2 (Chiều - Tối): 12h30 - 21h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, toà nhà G3AB, số 9 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

