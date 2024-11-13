Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Quản lý các khoản thu

- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền

– Theo dõi tiền gửi ngân hàng

– Theo dõi công nợ khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.

– Theo dõi việc thanh toán của khách hàng

– Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi

2. Quản lý các khoản chi:

– Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần

– Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo

– Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...

– Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài...

– Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ đầu vào

3. Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

– Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

– In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD

– Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ

4. Quản lý chứng từ xuất nhập kho sản xuất

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: sinh năm 1995 - 1999

Ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm

Nhạy bén trong việc

Có kỹ năng làm việc nhóm, chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận.

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, giao tiếp tốt

Chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 + Thưởng

BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ theo quy định pháp luật

Hưởng ngay 12 ngày phép/năm khi ký Hợp đồng chính thức sau 02 tháng thử việc, Lễ, Tết, Ốm đau, Thai sản, Hiếu Hỉ...

Cơ hội học hỏi phát triển bản thân, Review lương sau 06 tháng - 01 năm cống hiến (tùy năng lực – 10 – 25%)

Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, gắn kết, có nhiều hoạt động bổ ích

Được hưởng và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Công ty để đảm bảo tạo ra hiệu quả và chất lượng tốt nhất trong công việc.

Tham gia Team Building, Du lịch hàng năm, Year End Party cùng toàn Group công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

