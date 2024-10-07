Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
- Hồ Chí Minh: VP 47 lê văn Thịnh, P. Bình Trưng Đông, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Hạch Toán, kiểm tra và lập hồ sơ thanh toán, hồ sơ vay vốn NH
Theo dõi nợ vay , bảo lãnh & lãi vay.
Lập bảng tính lãi vay, công nợ nhân viên , phải trả khác
Hạch toán NVL đầu vào lên misa ; Cập nhật giá trị NVL đầu vào
Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản 331,131
Cung cấp , lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu
Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
Hạch toán và kiểm tra hóa đơn chứng từ liên quan đến chi phí bán hàng, chi phí G&A, chi phí khác
Báo cáo số dư ngân hàng
Hỗ trợ kiểm kê kho hàng tháng
Báo cáo 331,131 hàng tháng
Lưu trữ chứng từ liên quan
Hỗ trợ kế toán thanh toán group
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: 3 năm.
Chuyên môn/nghiệp vụ: Kế toán Thanh toán, chi phí
Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc.
Tin học văn phòng thành thạo
Sử dụng phần mên kế toán Misa, ERP, SAP.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước
Chế độ thưởng thường niên, chính sách thâm niên.
Có thể xem xét công nhận khen thưởng cho thành tích xuất sắc của nhân viên/
Thưởng lễ tết
Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
