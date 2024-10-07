Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: VP 47 lê văn Thịnh, P. Bình Trưng Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Hạch Toán, kiểm tra và lập hồ sơ thanh toán, hồ sơ vay vốn NH Theo dõi nợ vay , bảo lãnh & lãi vay. Lập bảng tính lãi vay, công nợ nhân viên , phải trả khác Hạch toán NVL đầu vào lên misa ; Cập nhật giá trị NVL đầu vào Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản 331,131 Cung cấp , lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn Hạch toán và kiểm tra hóa đơn chứng từ liên quan đến chi phí bán hàng, chi phí G&A, chi phí khác Báo cáo số dư ngân hàng Hỗ trợ kiểm kê kho hàng tháng Báo cáo 331,131 hàng tháng Lưu trữ chứng từ liên quan Hỗ trợ kế toán thanh toán group

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên Kinh nghiệm: 3 năm. Chuyên môn/nghiệp vụ: Kế toán Thanh toán, chi phí Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc. Tin học văn phòng thành thạo Sử dụng phần mên kế toán Misa, ERP, SAP.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước Chế độ thưởng thường niên, chính sách thâm niên. Có thể xem xét công nhận khen thưởng cho thành tích xuất sắc của nhân viên/ Thưởng lễ tết Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.