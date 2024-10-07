Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Kế toán thanh toán

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VP 47 lê văn Thịnh, P. Bình Trưng Đông, Thủ Đức

Hạch Toán, kiểm tra và lập hồ sơ thanh toán, hồ sơ vay vốn NH Theo dõi nợ vay , bảo lãnh & lãi vay. Lập bảng tính lãi vay, công nợ nhân viên , phải trả khác Hạch toán NVL đầu vào lên misa ; Cập nhật giá trị NVL đầu vào Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản 331,131 Cung cấp , lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn Hạch toán và kiểm tra hóa đơn chứng từ liên quan đến chi phí bán hàng, chi phí G&A, chi phí khác Báo cáo số dư ngân hàng Hỗ trợ kiểm kê kho hàng tháng Báo cáo 331,131 hàng tháng Lưu trữ chứng từ liên quan Hỗ trợ kế toán thanh toán group
Trình độ: Cao đẳng trở lên Kinh nghiệm: 3 năm. Chuyên môn/nghiệp vụ: Kế toán Thanh toán, chi phí Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc. Tin học văn phòng thành thạo Sử dụng phần mên kế toán Misa, ERP, SAP.
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: 3 năm.
Chuyên môn/nghiệp vụ: Kế toán Thanh toán, chi phí
Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc.
Tin học văn phòng thành thạo
Sử dụng phần mên kế toán Misa, ERP, SAP.

Lương thỏa thuận theo năng lực Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước Chế độ thưởng thường niên, chính sách thâm niên. Có thể xem xét công nhận khen thưởng cho thành tích xuất sắc của nhân viên/ Thưởng lễ tết Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training...
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước
Chế độ thưởng thường niên, chính sách thâm niên.
Có thể xem xét công nhận khen thưởng cho thành tích xuất sắc của nhân viên/
Thưởng lễ tết
Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

