Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác kế toán thanh toán, hạch toán các khoản phải trả, phải thu cho các nhà cung cấp, đối tác, nhân công và các chi phí liên quan đến dự án xây dựng.

Kiểm tra, xác nhận các chứng từ thanh toán, hợp đồng mua bán, biên bản nghiệm thu công trình.

Theo dõi và quản lý tiến độ thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp và các bên liên quan.

Lập và theo dõi các báo cáo thanh toán định kỳ cho các dự án xây dựng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán.

Đảm bảo thanh toán đúng hạn, đầy đủ và chính xác theo hợp đồng.

Cập nhật tình hình công nợ và lập báo cáo công nợ cho cấp trên.

Thực hiện các công việc kế toán thanh toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thanh toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng.

Am hiểu về các quy trình thanh toán trong ngành xây dựng, hợp đồng mua bán và quản lý công nợ.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office (Excel, Word).

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực và giải quyết công việc nhanh chóng.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH J.G Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận phù hợp với mong muốn và năng lực bản thân.

Được hưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách Công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương).

Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH J.G

