Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 38 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày. Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán. Theo dõi, quản lý các khoản thu chi, công nợ. Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày.
Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.
Theo dõi, quản lý các khoản thu chi, công nợ.
Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 42A, ngõ 10 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

